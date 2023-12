La “lettera” di Italiano a Babbo Natale. Col Monza la partita trampolino?

Il problema, nemmeno di così facile soluzione, è tradurre quella teoria in pratica. Non solo perché quella di Palladino è una squadra che gioca bene a calcio ed è capace di mettere in crisi chiunque ma anche, o forse soprattutto, perché i viola ci arrivano ancora una volta in emergenza. Senza Nico Gonzalez, e senza Bonaventura. Come emerso già nelle scorse ore infatti, Jack è ancora alle prese con un fastidiosissimo dolore al tallone e pur avendo provato a rientrare in gruppo ancora non è nelle condizioni di giocare. Non a caso non è stato nemmeno convocato. Un bel guaio per il mister visto che le alternative, per motivi diversi, non convincono.