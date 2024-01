La Lega si muove per il Franchi? Ecco l’area sondata da Salvini

L’area della caserma Perotti, nel quartiere di Coverciano a pochi passi dal Centro tecnico federale, è uno dei luoghi sul territorio comunale fiorentino che la Lega sta valutando come soluzione per costruire il nuovo stadio della Fiorentina. «Quello che posso fare — ha spiegato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini domenica scorsa ospite della Fiorentina al Viola Park — è una ricognizione con altri ministeri per vedere se in città ci sono delle aree pubbliche dismesse disponibili, che rispondono a quelle che sono le normative Uefa, sperando che non ci siano dei no ideologici da parte del Comune, della Soprintendenza o di chi altro».