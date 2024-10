La Lazio voleva Sottil, no della Fiorentina. Per Palladino era un titolare

La Fiorentina in estate, grazie anche a Palladino, ha rifiutato un'offerta della Lazio per Sottil. Così scrive la Repubblica

Incredibile, ma vero. Poche settimane fa il tutto era impronosticabile: la squadra aveva un sistema di gioco differente, il 3-4-2-1, e Sottil era stato indicato sia dal club che dal nuovo allenatore come elemento top in grado di spiccare finalmente il volo. Tanto che erano state respinte al mittente alcune offerte decisamente invitanti. Una ad esempio era quella della Lazio di Lotito con il tecnico Baroni che stravede (tuttora) per Riccardo e magari tornerà alla carica. Tutti dentro la Fiorentina continuano a puntare forte su Sottil e nelle prossime settimane con una partita dietro l’altra avrà nuovamente ampie possibilità di mettersi in mostra al fine di trovare finalmente quella continuità che fino ad ora gli è mancata tra qualche infortunio di troppo e pause da prestazione evidenti. Lo scrive La Repubblica