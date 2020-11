La Lazio rischia l’esclusione dal campionato: Lotito chiamato a dare risposte sui positivi

C’è molta confusione in casa Lazio. Dopo il comunicato emesso ieri (LEGGI), arriva la considerazione della Gazzetta dello Sport, che fa notare come le norme emanate dalla Figc l’8 giugno siano “piuttosto dure per i furbetti dei protocolli. In caso di violazione – si legge -, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8 che vanno dall’ammenda, alla penalizzazione, alla retrocessione all’ultimo posto fino all’esclusione dal campionato. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”. Il club di Lotito quindi deve fare chiarezza e scongiurare l’ipotesi di illecito, perché la nuova positività rilevata dall’UEFA di Immobile (addirittura a segno contro il Torino domenica), Strakosha e Leiva apre più di qualche scenario raccapricciante.