La Lazio potrebbe cambiare le gerarchie della porta viola: lo scenario

La Lazio potrebbe scombinare i piani per la porta della Fiorentina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , la Lazio sta rivoluzionando la propria griglia di portieri e mentre Vicario , seguito anche dalla Fiorentina , si avvicina sempre di più, Sarri punta un portiere viola.

Infatti, il tecnico toscano vorrebbe Pietro Terracciano come secondo portiere. La Lazio sembrerebbe puntare molto sul portiere viola e chissà, forse prossimamente la Fiorentina potrebbe ricevere un'offerta proprio per l'estremo difensore ex Empoli.