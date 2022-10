La Lazio fa paura, ma la Fiorentina userà i 30mila del Franchi per l’impresa

Servono conferme. Questa Fiorentina ha bisogno di trovare la giusta via, alla ricerca della continuità necessaria per rilanciare una stagione altalenante. Tutto il gruppo viola è alla ricerca delle proprie conferme e contro la Lazio arriva un test che dovrà dimostrare il grado di forza degli uomini di Italiano. Sarà il Franchi il valore aggiunto, qui hanno sofferto sia la Juve che il Napoli. Vedremo se il popolo viola sarà decisivo per la vittoria della Fiorentina. Lo riporta La Repubblica. Il Corriere Fiorentino scrive poi che sono attesi trentamila tifosi viola più duemila ospiti.