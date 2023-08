La Juventus dietro l’attesa di Amrabat: Giuntoli prova l’inserimento

La Juventus infatti, dopo i mancati arrivi di Kessiè e Milinkovic-Savic sembra aver messo nel mirino il marocchino. L'ex Verona è in stretto contatto con il Manchester United

La Gazzetta dello Sportinsiste sulla pista che riguarda Sofyan Amrabat a Torino, sponda bianconera. La Juventus infatti, dopo i mancati arrivi di Kessiè e Milinkovic-Savic sembra aver messo nel mirino il marocchino. L'ex Verona è in stretto contatto con il Manchester United, ma la squadra di Allegri sembra essere pronto a inserirsi. Il tutto dipenderà dalla cessione di MecKennie. Il centrocampista rimarrà a Torino soltanto nel caso non andasse in porto questa pazza idea di Giuntoli.