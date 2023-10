La Juventus all’orizzonte: diecimila biglietti polverizzati in un giorno

Inizia una settimana di fuoco per la Fiorentina. Prima la Lazio stasera, poi la Juve domenica. E a proposito della sfida contro i bianconeri, Tuttosport scrive che diecimila biglietti sono stati polverizzati in un giorno. Più che probabile il record stagionale di spettatori (oltre 33.000). Prevista anche una super coreografia in Fiesole. E mercoledì il Viola Park aprirà ai tifosi per sostenere la squadra durante l’allenamento.