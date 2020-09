La Juve prepara l’assalto a Chiesa. Pagamento in tre anni, Commisso non convinto

Fino ad ora sono arrivate solo proposte non all’altezza. Come scrive La Nazione, fino a lunedì prossimo saranno giorni caldissimi per capire il futuro di Federico Chiesa, ma ad oggi nessuna offerta ha soddisfatto i viola. Nei prossimi sette giorni dobbiamo aspettarci un tentativo della Juve, che vuole articolare un’offerta dilazionata in più pagamenti: 10 milioni per il prestito oneroso, con riscatto obbligatorio pagabile in due tranche da 20 e 25 milioni. Anche se la cifra non sembra ancora sufficiente per accontentare Rocco Commisso, la pista bianconera sembra la più concreta rispetto a Milan e Roma, che mettono sul piatto contropartite a cui la Fiorentina non è interessata.

E se restasse?

Qualora non prendesse corpo un addio, la Fiorentina punterà a trattare con il giocatore un aggiornamento della scadenza e – ovviamente – dell’ingaggio, dell’accordo in essere. E qui sarà davvero decisiva la volontà del calciatore, il quale almeno un paio di volte si è trovato di fronte un’offerta da parte del club. I viola vorrebbero in rinnovo come “tutela”, che non porti il calciatore allo svincolo. Ma non solo: avere in rosa Federico con un contratto più pesante darà al club una maggiore forza anche davanti a possibili trattative per una cessione futura.

