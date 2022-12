La Juve e i rapporti col Sassuolo: “Cessione di Lirola grazie a noi”

Sfoghi e chiacchierate intercettate, il caso Juventus arricchisce le cronache anche al sapore di mercato, a prescindere da ogni risvolto giudiziario. Così, sul Corriere dello Sport trova spazio lo sfogo di Federico Cherubini , ds bianconero, con Stefano Bertola nei confronti di Giovanni Carnevali, in un momento in cui l'affare Locatelli sembrava bloccato:

"Se le condizioni che mi dai sono quelle che dai a Edu dell'Arsenal, che non hai mai visto in vita tua, qual è il valore aggiunto della relazione decennale? Che fine han fatto gli 8 milioni che hai guadagnato in 6 mesi con Demiral che non sapevi chi era? Il nostro decisivo appoggio quando hai preso Sensi? La valorizzazione di Zaza? I 13 milioni che hai preso con Lirola?". (TMW)