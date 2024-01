La grande attesa del Franchi: 35.000 per la sfida contro l’Inter

Fiorentina-Inter sarà una grande sfida sugli spalti. Ci sono i numeri a dirlo: 150-200 biglietti di Curva Fiesole, 800 di Maratona, 2.700 di Ferrovia, qualche posto ancora libero sparso qua e là. È tutto quello che rimane nella prevendita verso l’Inter, partita mai banale e partita che come al solito richiamerà tanta gente e tanto pubblico allo stadio “Franchi”. Quota 30.000 è stata superata di slancio già da un paio di giorni, quota 35.000 non sarà un problema facendo il conto delle “scorte” che sono rimaste, ma il massimo contro la Juventus (38.225) sembra inattaccabile. Ricordato che nell’ultima gara casalinga contro l’Udinese è stato registrato il minimo stagionale di presenze (23.686), con conseguente calo per la prima volta dopo non si sa quanto tempo della media complessiva appena sotto le 30.000 (29.661), quest’attesa al di là del nome dell’avversario e dei tanti tifosi che l’Inter si porterà dietro, è il segno che certe occasioni valgono più di altre e che questa squadra ha la fiducia dei propri sostenitori per essere accompagnata e sostenuta nella ricerca degli obiettivi in Italia e in Europa. Lo riporta il Corriere dello Sport.