La giostra del gol: non solo Vlahovic, show viola con 11 marcatori diversi

I numeri dell'ultimo mese dicono Fiorentina: tanti gol dopo le difficoltà iniziali, i viola si sono scatenati in cmapionato

Una gioiosa macchina da gol, questa è oggi la Fiorentina di Italiano. Una squadra che, per filosofia del suo allenatore, "difende bene e attacca benissimo" e ha tradotto in pratica la teoria. Come scrive il Corriere Fiorentino, i numeri dicono che con il passare delle giornate il rendimento di Vlahovic e soci è cambiato. Lo stesso serbo, che faticava inizialmente a segnare su azione, è entrato in sintonia con il gioco di Italiano. Segno evidente di come lo sviluppo offensivo della Fiorentina sia costantemente migliorato, tanto da mettere il suo bomber nelle condizioni ideali per sfruttare le sue potenzialità.