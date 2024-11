La gestione di Albert Gudmundsson: così l’ex Genoa punta l’Inter

Albert Gudmundsson procede con cautela verso il rientro in campo dopo l’infortunio al bicipite femorale subito un mese fa. L’islandese, già al lavoro da dieci giorni al Viola Park, è sottoposto a un recupero graduale e attentamente monitorato dallo staff medico, vista la sua importanza per la squadra e il precedente stop estivo per un guaio al polpaccio.