Vi proponiamo l’analisi della Gazzetta dello Sport in merito alla prova della squadra di Prandelli: “La Fiorentina, sfigurata dalle assenze, non poteva fare di più. Anzi, con un divario di valori tanto palese, è stata bravissima a tenere aperta la gara per un tempo e a sfiorare il pari, una volta in svantaggio: traversa di Bonaventura. Quando l’Inter, dopo qualche impaccio, ha trovato gli spazi per correre, non c’è più stata storia”.

