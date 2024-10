La Gazzetta elogia Pradè: “Non lo cita nessuno, ma ha fatto un gran bel mercato”

Per questo motivo il noto quotidiano, elogia il lavoro svolto da direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: "Il ds viola, responsabilizzato dopo la scomparsa del dg Barone, non viene mai citato ma ha fatto un gran bel mercato". Il dirigente della Fiorentina si prende gli applausi per aver portato a Firenze una figura di spessore come David De Gea.