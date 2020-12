Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono attese importanti novità per l’attacco della Fiorentina. La società ha deciso che non riscatterà Patrick Cutrone, di proprietà del Wolverhampton. Per lui adesso si aprono due possibilità: ritornare in Premier League tentando di rilanciare la sua carriera in terra inglese, oppure restare in Italia. Quest’ultima eventualità si potrebbe concretizzare attraverso uno scambio di prestiti concordato tra tutte le parti in causa. Per sostituirlo Pradè segue con attenzione il giovane Scamacca del Genoa, ma anche Roma e Milan restano alla finestra. Il giocatore è valutato 25 milioni dal Sassuolo, proprietario del cartellino. Il piano alternativo è Piatek dell’Hertha Berlino, valutato intorno ai 20 milioni. Il polacco vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza deludente in Bundesliga. Secondo il quotidiano, la Fiorentina sta aspettando una mossa decisa del calciatore per trattare a cifre più ragionevoli.

