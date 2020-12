Kouamé: in vista un incontro per chiarirne il futuro

Christian Kouamé e un incontro con i dirigenti della Fiorentina per delineare il suo futuro. Secondo quanto riporta TMW, nei prossimi giorni, l’entourage dell’attaccante viola incontrerà i dirigenti gigliati per capire quali sono le intenzioni del club in merito al futuro dell’ex Genoa. C’è il Crystal Palace, che già l’aveva seguito un anno fa, e ci sono diversi club di Serie A che hanno chiesto informazioni: prima di prendere in considerazione altre destinazioni, Kouamé vuole però vederci chiaro e per questo motivo è stato fissato l’incontro con la Fiorentina, che in quell’occasione renderà nota la sua posizione.