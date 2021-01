Dopo aver risolto le ultime pendenze economiche con lo Spartak Mosca, Aleksandr Kokorin sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina. La strada è segnata, durante la prossima settimana sono attese le visite e lo sbarco a Firenze. Operazione che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è legata in alcun modo alla partenza di Kouame. Per quest’ultimo il club gigliato avrebbe alzato un muro. Le richieste sono numerose ma Pradè le ha rifiutate tutte. L’ivoriano gradirebbe più spazio mentre l’ingresso di un altro attaccante pare invece ridurlo ulteriormente. Se il Verona si è defilato, il Torino continua a bussare alla porta: la Fiorentina però non apre, ribadendo la stessa risposta negativa anche a Eintracht e Schalke, club importanti disposti ad acquistare immediatamente a titolo definitivo.

Dalla Russia con… diffidenza. La Fiorentina punta su Kokorin: “Scelta strana”