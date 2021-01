Dalla Russia con… diffidenza. La Fiorentina punta su Kokorin: “Scelta strana”

Impareremo presto a conoscerlo sul campo, intanto una cosa l’abbiamo già capita: Alexander Kokorin non è giocatore da mezze misure. C’è chi per lui stravede, chi invece ormai ha rinunciato a credere nelle sue qualità. Come il quotidiano sportivo russo Sport Express, che del nuovo attaccante gigliato dice: “E’ un’eterna promessa, soltanto in una stagione ha segnato oltre dieci reti e sono oltre dieci anni che aspettiamo che finalmente inizi a giocare seriamente. Ne attendiamo l’esplosione ma ormai ha 30 anni. In Italia probabilmente lo vedono attraverso gli occhi di Capello, Spalletti, Mancini, tutti allenatori che lo consideravano un calciatore dallo splendente futuro. La decisione della Fiorentina di puntare su Kokorin è davvero strana, per non dire avventurosa“.

