Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Aleksander Kokorin (La scheda) è la grande sfida del mercato invernale del club viola. Pradè ha raggiunto un accordo di massima con lo Spartak Mosca e deve solo limare ancora qualche dettaglio inerente al contratto del calciatore. Costerà 5 milioni e la firma dovrebbe arrivare intorno ai due milioni a stagione più una serie di bonus. La Fiorentina dopo aver individuato tre-quattro profili interessanti ha deciso di puntare sul gioiello russo. Il bad boy Sasha, come lo chiamano gli amici, ha messo la testa a posto. Adesso è sposato e vive una vita stabile, il suo unico pensiero è dimostrare al calcio europeo tutte le sue qualità calcistiche. Anche per lo stesso Prandelli è il profilo giusto, duttile abbastanza da giocare al posto o con Vlahovic all’occorrenza. Nel fine settimana sono attese le visite mediche nel capoluogo gigliato.

