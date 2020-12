Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo momento l’obiettivo primario di Cesare Prandelli è ritrovare il miglior Franck Ribery. L’asso francese, dopo i problemi fisici accusati nel doloroso 4-3 di San Siro contro l’Inter, non è stato più all’altezza del suo prestigio. Tutta la dirigenza e lo staff tecnico sperano che un eventuale gol, il primo in questa stagione, possa dare una scossa emotiva al triste presente. Lunedì al Franchi arriva il Genoa in un vero e proprio scontro salvezza, una sfida delicata da affrontare al meglio e possibilmente con Franck il trascinatore a guidare l’assalto. Ieri Prandelli ha parlato a Sky Sport toccando anche questo argomento e ricordando la sua doppia veste di allenatore e tifoso. Una scelta di cuore per ricostruire dalle fondamenta una Fiorentina in difficoltà.

Prandelli: “Ribery come un ragazzino, vuole vincere sempre. So che a Firenze non sarò mai solo”