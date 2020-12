Prandelli: “Ribery come un ragazzino, vuole vincere sempre. So che a Firenze non sarò mai solo”

Cesare Prandelli è il protagonista di un lungo vis à vis con Giorgio Porrà su Sky Sport (contenuto disponibile on demand). Vi riassumiamo alcune delle parole del tecnico viola, che ha parlato anzitutto di Franck Ribery:

Prova ancora quello che molti si sono dimenticati di provare quando erano ragazzini nel giocare a calcio, e cerca di trasmetterlo anche in partitella. Gliel’ho detto che è in debito con noi per quell’episodio col Bayern, adesso dovrà aiutarci ancora di più. Riesce a trascinare i compagni: in campo è un grande esempio per tutti. Il primo Ribery è stato un giocatore devastante perché quella fascia la faceva con grande intensità e dal limite dell’area di rigore aveva sempre una grande lucidità; ovviamente il mio compito è far mantenere quella lucidità negli ultimi 20 metri e cercare di fare il lavoro sporco con altri giocatori, perché altrimenti sarebbe impensabile che possa fare la differenza ogni volta che tocca la palla. La sua grande capacità è quella di vedere il gioco: sa quando deve accelerare, sa quando deve tenere palla per attirare due giocatori e poi liberare il compagno. E’ davvero un giocatore maturo e, paradossalmente, sono convinto che possa giocare in tutti i ruoli Con Robben hanno fatto scuola, creavano proprio superiorità a livello individuale. Penso che Ribery abbia già fatto molto in questi mesi e abbia dimostrato questa grande capacità di saper leggere l’aspetto mentale, psicologico di questa città. Faccio un esempio: se ci fossero stati 80mila spettatori a San Siro per la partita Inter-Fiorentina, probabilmente si sarebbero alzati tutti e avrebbero applaudito Ribery. Ecco, in quel momento, i fiorentini si sarebbero sentiti orgogliosi di essere rappresentati da un personaggio così.