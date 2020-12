“Su Pradè la decisione verrà presa a primavera. Ecco i nomi per sostituirlo”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto su Radio Toscana:

La questione non è se manca un attaccante o un regista: prima va ritrovata fiducia all’interno del gruppo. E poi serve una programmazione. Sugli obiettivi, adesso bisogna pensare solo a fare 40 punti e nel frattempo fare un piano per i prossimi tre anni. Pradè? I risultati non lo stanno aiutando, ma la responsabilità è di tutti. Una decisione verrà presa a Primavera. Tra i possibili eventuali candidati i nomi sono quelli di Carli, Mirabelli e Petrachi. Cutrone? Non giova a nessuno tenerlo in questa situazione di incertezza, se la Fiorentina ha idee diverse basta che lo faccia sapere anche al giocatore, in modo che entrambe le parti si muovano di conseguenza