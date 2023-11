La Gazzetta dello Sport: “Franchi, cosa succede? E tramonta l’ipotesi Padovani”

Su di oggi, un approfondimento sulle polemiche legate al restyling dell'Artemio Franchi. Come scrive il quotidiano, il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’Artemio Franchi è stato approvato, l’inizio dei lavori si avvicina e il dibattito in città si accende. Per il sindaco di Firenze Nardella, è una «straordinaria opportunità» e l’intenzione dell’amministrazione comunale è di iniziare i lavori a gennaio, per poi completarli nel 2026, come prevede la tempistica delle opere finanziate dal ministero della Cultura. Il quadro economico ad oggi approvato, attraverso il Pnc, è di 151.308.000 milioni di euro. Con queste risorse, verranno realizzati tutti gli interventi di restauro e rinforzo delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, fra cui la torre Maratona e le scale elicoidali, le opere di realizzazione delle nuove gradinate per Tribune, Curva Fiesole e Ferrovia, i servizi igienici, la copertura dello stadio a partire dal lato Fiesole. E proprio da quest’ultimo punto nascono i timori della città: cosa accadrà con le coperture della Maratona e della Curva Ferrovia? Il progetto esecutivo intanto è già stato approvato e le ditte interessate al bando potranno presentare le loro offerte entro l’11 dicembre e l’aggiudicazione sarà fatta il 31 dicembre. Se l’asta andasse deserta, come fra l’altro già accaduto lo scorso giugno, il Comune passerebbe alla trattativa diretta, procedura consentita dal codice degli appalti. Martedì si riunirà il Tar del Lazio (sentenza comunque appellabile al Consiglio di Stato) che dovrà decidere se restituire i 55 milioni, prima concessi e poi definanziati. Con i soldi in più (inizialmente previsti nel Pui, Piani urbani integrati), i problemi per le spese di copertura della Maratona e della Curva Ferrovia sarebbero immediatamente risolti. In caso contrario, dovranno essere individuate altre soluzioni: project financing, privati, prestiti del credito sportivo, un accordo con la Federcalcio in vista di Euro 2032, ma sono ipotesi che adesso possiamo solo immaginare.