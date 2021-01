La Gazzetta: “Con prestazioni del genere, la Fiorentina si salverà senza problemi”

La Gazzetta dello Sport, nel ripercorrere la cronaca della partita di ieri, esprime un giudizio sulla partita della Fiorentina che qui vi riportiamo: “La Fiorentina, dopo un primo tempo inconcludente, colpa anche di alcune scelte di formazione non azzeccate (perché rinunciare alle due punte e puntare sul modesto Eysseric?) ha disputato una ripresa di altissimo livello. Con Amrabat e Castrovilli assoluti protagonisti. La squadra viola, se continuerà ad esibirsi su questi livelli, non avrà difficoltà a conquistare una salvezza in tempi rapidi“. Intanto, si legge più avanti, Duncan va al Cagliari: noi ve lo avevamo anticipato ieri sera.