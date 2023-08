La forza di Kouamè: tra mercato e la fiducia di Vincenzo Italiano

La Fiorentina si avvia verso l’esordio in campionato portandosi dietro sempre lo stesso, amletico dubbio. Chi giocherà col Genoa al centro dell’attacco? E se l’anno scorso il ballottaggio (mai pienamente risolto) era tra Cabral e Jovic stavolta a giocarsi il posto saranno in quattro e se Kouame non fosse squalificato la corsa sarebbe stata addirittura a cinque. Anzi. Probabilmente l’ivoriano sarebbe partito in vantaggio su tutti gli altri. Perché si è reso protagonista di un ottimo precampionato, e perché fisicamente ha dimostrato di essere già in palla. Non è un caso insomma, se Italiano ha chiesto ai suoi dirigenti di non ascoltare le proposte (la più concreta proprio del Genoa) che arrivavano in sede. «Ricordatevi che se devo andare in guerra mi porto sempre dietro Christian», disse il mister qualche mese fa. Stavolta però dovrà farne a meno e così er la sfida di sabato sera a Marassi c’è una maglia da centravanti a disposizione, e quattro candidati: Jovic, Nzola, Beltran e Kokorin, in ordine assolutamente casuale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.