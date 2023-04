La Fiorentina vuole tornare a vincere. Nel mezzo si rivede Amrabat

La Fiorentina vuole tornare a vincere in campionato. Gli ultimi tre punti sono arrivati a Milano contro l'Inter, poi la Viola ha pareggiato contro Spezia e Atalanta al Franchi, mentre nell’ultima uscita in campionato è arrivata una sconfitta sul campo del Monza. A centrocampo torna Amrabat dal primo minuto dopo che ha quasi riposato in Coppa con la Cremonese visto che è stato impiegato soltanto per pochi minuti nel finale di partita. lo riporta il Corriere dello Sport.