La Fiorentina vuole stendere l’Atalanta e Italiano lancia Nico Gonzalez

L'Atalanta lo sa già che non sarà facile espugnare il Franchi e anche per questo ha caricato sotto il profilo mentale i suoi giocatori. La Fiorentina, dal canto suo, è pronta a sfruttare la spinta di Nico Gonzalez, apparso rigenerato già dalla gara di Conference League contro il Lech Poznan. L'argentino, uscito dal campo in anticipo probabilmente a scopo precauzionale, ieri si è allenato col resto del gruppo. Davanti, con tutta probabilità, toccherà sempre a lui, con Cabral destinato a tenere in mano le redini del reparto offensivo viola. Lo sottolinea Il Tirreno.