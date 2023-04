La Fiorentina vuole la Coppa Italia: ecco il primo obiettivo della stagione

Lo scontro, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, dà il via alla rincorsa al primo obiettivo stagionale. Sì, perché la Viola non vuole porsi nessun limite e vincere la Coppa è un obiettivo più che concreto

La Nazione si sofferma sul match di domani sera tra Cremonese e Fiorentina. Lo scontro, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, dà il via alla rincorsa al primo obiettivo stagionale. Sì, perché la Viola non vuole porsi nessun limite e vincere la Coppa è un obiettivo più che concreto. Non importa se in finale ci sia la Juventus o l'Inter, la Fiorentina di Commisso, allenata da Italiano, sa che un'occasione del genere non capita tutti i giorni. La società stessa è sicura che, visto il momento ottimo della squadra, portare a casa il trofeo sia tutt'altro che impossibile. Battere la Cremonese, arrivare in finale, giocarsi la Coppa Italia e prenotare un posto per la Supercoppa del prossimo anno. Che dire, sembra davvero un bel programma.