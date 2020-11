La Fiorentina vuole demolire il Franchi: il Ministero risponderà in tempi brevi

La richiesta della Fiorentina al Ministero è molto chiara: demolire lo Stadio Franchi per ricostruirlo secondo le esigenze del club e degli standard UEFA. A Roma il compito di indicare in tempi relativamente brevi quali siano gli elementi da salvare; in caso di risposta negativa, l’ipotesi Franchi verrebbe definitivamente accantonata e si virerebbe sulle alternative Ridolfi o Campi Bisenzio. Pare che il Ministero, continua il Corriere Fiorentino, brucerà le tappe e risponderà in un mese anziché in tre: allora si saprà tutta la verità sul futuro del nuovo impianto viola.

LA LETTERA E’ STATA INVIATA IERI: I DETTAGLI