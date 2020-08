La Fiorentina vuole blindare Castrovilli e Pezzella. Il futuro parte da loro

In casa della Fiorentina, oltre a tutti gli obiettivi di mercato, ci sono un paio di appuntamenti in agenda importanti. Questi riguardano due pilastri della rosa attuale, come Pezzella e Castrovilli. Stando a quanto riporta Repubblica Firenze, la società viola ha in testa di blindarli ulteriormente. Il contratto di Castrovilli è già molto esteso, ma (COME VI AVEVAMO ANTICIPATO CON UNA NOSTRA ESCLUSIVA) c’è l’intenzione di allungare il rapporto ancora di un anno (fino al 2025). Il rinnovo naturalmente garantirebbe al ragazzo un notevole aumento dell’ingaggio. Il candidato alla maglia numero 10, non è in vendita. Gaetano è centrale nel progetto viola tanto che la Fiorentina non ha fatto neppure il prezzo a chi si è avvicinato. Ad oggi non esiste alcuna possibilità di una sua possibile cessione. Oltre a Castrovilli, la Fiorentina punta ad allungare il contratto anche a Pezzella. Il procuratore dell’argentino è già in città e in queste ore incontrerà la dirigenza viola per trattare il rinnovo del contratto del suo assistito, in scadenza nel 2022. La volontà del capitano viola, di restare a Firenze, favorisce decisamente la trattativa

**TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA**