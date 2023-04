La Fiorentina vola, l’Atalanta zoppica. Italiano rincorre Gasperini

Il Corriere Fiorentino analizza il match tra Fiorentina e Atalanta. Ancora una volta, le due squadre stanno sbracciando per accaparrarsi un posto in Europa. I due club lottano da anni per dire la loro e come spesso accade, si ritrovano a dividersi un posto importanti nelle competizioni che contano. La situazione in classifica è chiara. La Fiorentina, a 41, dista 7 punti dall'Atalanta a 48. Un divario davvero minimo. Basta pensare che prima di Verona la differenza era di -16 punti. Assurdo pensare che adesso sia uno scontro diretto. La Viola sta correndo, mentre l'Atalanta zoppica vistosamente. Italiano ha mangiato 9 punti a Gasperini nel giro di due mesi. Fiorentina e Atalanta sono pronte per darsi battaglia.