La Fiorentina vola al Franchi, coi tifosi 553 giorni dopo: sigillo di Vlahovic

Nico Gonzalez più Vlahovic: la Fiorentina batte il Torino con la qualità dei singoli e va alla sosta con qualche certezza e bel gioco

553 giorni dall'ultima volta, il Franchi riapre le porte ai propri tifosi. Ma "quanto tempo sia passato dall'ultima volta che da queste parti si sia visto giocare così, invece, non lo sappiamo. Tanto, troppo tempo". Così il Corriere Fiorentino apre le pagine sportive, e invita a godersi questa Fiorentina capace di superare il Torino e di dare spettacolo di fronte a 12.500 tifosi. La squadra "zemaniana" di Italiano cambia un uomo rispetto a Roma - Castrovilli per Maleh - ma conferma il trend di Spezia (37 formazioni diverse in 38 partite).