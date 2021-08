Contatti ravvicinati per Orsolini, ACF aspetta l’occasione. E l’agente…

La Fiorentina vorrebbe l'esterno del Bologna per completare il mercato. L'incontro fra Minieri e Barone ha riacceso ben più di una voce

Chissà perché, con tutte le partite in programma ieri, Michelangelo Minieri, agente di Orsolini, abbia scelto proprio di vedere Fiorentina-Juventus del campionato Primavera. Come scrive il Corriere dello Sport, è naturale pensare che Joe Barone e il procuratore si siano spinti più in là di un semplice saluto formale. La Fiorentina vorrebbe l'attaccante esterno del Bologna per completare la sua rosa. I contatti fra le parti ci sono stati, anche ripetuti, e, probabilmente, ci saranno ancora. La società gigliata vuole farsi trovare pronta se ce ne dovesse essere l'occasione. Altrimenti, la rosa rimarrà così com'è.