La Fiorentina vive in pareggio: questo mercato sorride ai conti

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui conti della Fiorentina. Nonostante il club viola non abbia bisogno di stare dietro all'indice di liquidità, l'importanza al bilancio è sempre importante. Non a caso, prendendo in esame quanto fatto fino ad oggi, si nota un perfetto pareggio. Da una parte gli arrivi di Parisi (per circa 10 milioni + bonus) e Arthur (2 milioni per il prestito), dall’altra le cessioni di Maleh (riscattato dal Lecce per 5,5 milioni), Rasmussen (finito al Brondby per circa 3 milioni) e Zurkowski, che lo Spezia ha riscattato per poco più di 3 milioni.