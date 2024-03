La Fiorentina unita per la Conference: questo il reale obiettivo

Ieri mattina sono ripresi gli allenamenti della Fiorentina all’interno del centro sportivo, la prima seduta dopo la morte del direttore generale che era una presenza costante a bordo campo. Dal video pubblicato sui canali ufficiali si vede la squadra che si dispone in un grande cerchio insieme al Presidente Rocco Commisso, che ricorda l’importanza di onorare Barone attraverso il lavoro, con la voglia di non dimenticare mai quel dirigente che in cinque anni è stato una presenza costante durante gli allenamenti della squadra. Chiare anche le parole di Vincenzo Italiano che si mette al centro del gruppo e si rivolge ai giocatori. Con voce ferma, traccia la strada da seguire: «Andare in campo e dire, oggi vinco per te. Oggi corro per te». Un richiamo alla necessità di superare i propri limiti attraverso il lavoro e i risultati, in memoria di Barone e per dare forza a Commisso. L’anno scorso sono state raggiunte due finali: con l’Inter in Coppa Italia e con il West Ham in Conference. Questa volta tutti sognano una conclusione diversa soprattutto per la competizione internazionale che rimane il grande rimpianto della passata stagione e che adesso è un reale obiettivo. Ai quarti l’avversario sarà il Viktoria Plzen, il primo ostacolo da superare per arrivare al traguardo finale. Tutto davanti agli occhi di Commisso che potrebbe rimanere in città fino alla fine della stagione. Già in altri periodi è rimasto così a lungo a Firenze e adesso la sua presenza risulta ancor più importante.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.