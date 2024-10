La Fiorentina trova la porta con una facilità imbarazzante. E Kean vola

La Fiorentina ha confermato la sua vocazione offensiva con una prova eccezionale, segnando 9 gol in 116 minuti di Serie A. Moise Kean ha aperto le marcature al 9° minuto e Lucas Beltran, con la maglia numero 9, ha raddoppiato. La squadra ha segnato 4 gol in 53 minuti contro una Roma in difficoltà, continuando una striscia impressionante di gol che include 2 contro il Milan, 6 contro il Lecce e 4 in Conference League contro il San Gallo.