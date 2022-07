La Fiorentina trasloca? Attesa per il progetto e Empoli si prepara

Ipotesi trasloco per la Fiorentina sempre più probabile. Si attende il progetto e poi si deciderà

La Nazione si sofferma sul futuro dello stadio viola che, durante i lavori, potrebbe non essere utilizzabile. Ecco quindi che, come durante i Mondiali del 1990, prende vita l'ipotesi trasloco. Le soluzioni sono tante, ma quella più comoda porterebbe i viola a giocare al Castellani. Si attende il progetto ufficiale, per capire meglio i tempi. Poi, si deciderà il da farsi.