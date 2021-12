La Fiorentina torna dalle vacanze: Ikonè puntualissimo e un “inatteso” ritorno

Le vacanze sono finite, bisogna tornare a lavorare. Ecco il primo giorno di allenamenti della Fiorentina dopo la sosta natalizia

Pronti, via. Le vacanze sono finite e la Fiorentina di Italino è tornata ad allenarsi. Nel pomeriggio di ieri infatti, si sono aperti i cancelli del centro sportivo Davide Astori e il primo a presentarsi è stato Jonathan Ikonè. Il francese, nel suo primo giorno in viola, ha conosciuto Italiano e compagni per poi allenarsi con la squadra. Si dovrà attendere il 3 gennaio per l'annuncio ufficiale ma la sua voglia di Fiorentina si percepisce già.