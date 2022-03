La Fiorentina torna a lavoro: dubbi Ikonè e Odriozola, Gonzalez al 100%

Testa al campo. Domenica arriva il Bologna e Italiano deve sciolgliere ancora qualche dubbio sulle condizioni di alcuni giocatori

Se il nuovo Franchi rappresenta il futuro, adesso la Fiorentina deve pensare al presente e alla sua corsa verso l'Europa. Domenica arriva il Bologna di Mihajlović e dopo una sconfitta e un pareggio, la squadra di Italiano vuole ritrovare la vittoria. Come sottolineato dalla Nazione, ieri è stato concesso un giorno di riposo alla squadra, ma oggi la Fiorentina è tornata ad allenarsi. Italiano non ha trovato una situazione semplice, anzi.

In questi giorni si dovranno sciogliere i dubbi Odriozola e Ikonè. Il francese è uscito acciaccato dal match contro il Verona, mentre lo spagnolo è alle prese con l'infortunio rimediato nel match contro la Juventus. Nonostante ciò, la Fiorentina sembra ottimista nel poter avere a diposizione entrambi i giocatori per la gara contro il Bologna. Saranno sicuramente assenti Bonaventura, per squalifica, e Nastasic, alle prese con un problema al tendine d'Achille. Ecco però, la buona notizia per Italiano. Nico Gonzalez sembra essere recuperato al 100% e Domenica sarà sicuramente pronto per giocare dal primo minuto.