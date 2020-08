La Fiorentina tenta il colpo Paredes, nel mirino il regista argentino

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina si è fatta sotto per Leandro Paredes del Psg. Dopo l’addio di Badelj serve un metronomo che agisca da collante tra difesa e centrocampo. L’argentino, con un passato tra Roma ed Empoli, ha giocato davvero poco in Francia. La sua avventura al Psg non sta andando come previsto, la Fiorentina cercherà di affondare il colpo facendo leva su questo. Si lavora sulla base di un prestito con opzione di riscatto, i francesi lo hanno pagato 40 milioni di euro poco più di un anno fa. Al momento il discorso è rimandato causa impegni europei dei parigini, appuntamento a fine Agosto.

Per l’Ansa Javi Martinez non è un obiettivo. I nomi per l’attacco