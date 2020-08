Secondo l’Ansa Javi Martinez non arriverà a Firenze. “Non trovano invece conferma nel clan viola le voci relative ad un interesse per Javi Martinez del Bayern Monaco“, si legge sul sito dell’agenzia di stampa, all’interno di un pezzo dedicato allo stato dell’arte in casa viola. Per quanto riguarda gli altri nomi relativi al mercato gigliato, vengono citati Florenzi per il ruolo di esterno, così come quelli di Mandzukic, Borja Mayoral ed Eder per l’attacco.