Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, l’attenzione della Fiorentina per Alessio Riccardi (La Scheda) si è fatta sempre più forte. Il talentuoso centrocampista classe 2001 è indicato da molti addetti ai lavori come un futuro campione. Abile in fase d’impostazione, con una spiccata visione di gioco, con la U. 19 della Roma ha segnato 11 gol in 19 gare. In passato la Juventus aveva tentato in tutti i modi di acquistarlo, senza tuttavia riuscire nell’intento. Anche adesso per il giovane italiano la concorrenza è agguerrita, sulle sue tracce ci sono Cagliari e Sassuolo. Per strapparlo ai giallorossi serve l’offerta economica giusta, con una richiesta che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro, ed un progetto concreto da proporre al giocatore.

Casillas saluta il calcio, la Fiorentina lo omaggia con uno scatto… in viola