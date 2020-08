Casillas saluta il calcio, la Fiorentina lo omaggia con uno scatto… in viola

Iker Casillas ha deciso di dire addio al calcio giocato. Un ultimo scorcio di carriera complicato, quello del portiere spagnolo ex Real Madrid, colpito da un attacco di cuore nel marzo dello scorso anno. La Fiorentina, tramite i propri profili social, ha voluto omaggiare Iker con questo post:

“Congratulazioni per una carriera fantastica, e in bocca al lupo per il prossimo capitolo”, seguito da una foto di Casillas con la maglia da portiere viola del Real.

