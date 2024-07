La Fiorentina suona senza Kean: la prima uscita dell’era Palladino

A rubare gli occhi in apertura di gara sono state, in realtà, soprattutto le nuove maglie da gioco indossate dalla prima squadra e dall’Under-19 (bianca quella di Biraghi e soci, viola con la coccarda della Coppa Italia vinta ad aprile per gli undici di Galloppa) a conferma che i ritmi sul terreno di gioco sono stati più che mai blandi e che quella che poteva essere l’unica vera attrazione della partita (la presenza di Moise Kean dal 1’) è andata in fumo all’annuncio delle formazioni ufficiali, con il classe 2000 né in campo né in panchina per un programma di gestione concordata con lo staff medico (stessa sorte per Terracciano).