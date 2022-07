La Fiorentina su Superquark. Studiate tecniche di alimentazione e prevenzione

Per due giorni la Fiorentina è stata esplorata dalle telecamere di Superquark, noto programma di divulgazione scientifica che Piero Angela conduce da 27 anni su Rai Uno. Come si legge su La Nazione, durante il ritiro di Moena gli inviati della trasmissione hanno approfondito i metodi di alimentazione e prevenzione degli infortuni, ricavando evidentemente materiale che ha soddisfatto il conduttore-totem di uno dei programmi simbolo del palinsesto Rai. Il servizio andrà in onda il 24 agosto, anche se inizialmente era previsto per la puntata del 17: si suppone che - scrive il quotidiano - possa essere visto da un numero maggiore di telespettatori.