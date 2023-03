La Fiorentina spreca, ma non sottovaluta. Problema terzino sinistro per Italiano

La Fiorentina non sottovaluta il Sivasspor. Adesso Italiano dovrà pensare come sostituire Biraghi per il ritorno

Il Tirreno analizza il match della Fiorentina contro il Sivasspor. La squadra di Italiano spreca ma non sottovaluta l'avversario. Infatti, l'atteggiamento è quello giusto, con l'intenzione di ipotecare già da subito la gara di ritorno. Barak risolve la gara e adesso servono altri 90' di qualità per arrivare ai quarti. Il problema del ritorno sarà il terzino sinistro. Biraghi non ci sarà, Terzic è out. Vedremo come Italiano sopperirà a questa situazione.