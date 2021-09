La Fiorentina si prova la “febbre”: 4 sfide per immaginare il futuro

Mese di settembre molto tosto per i viola di Italiano: 3 trasferte e la sfida casalinga contro la nuova Inter di Inzaghi

"Quattro gare in due settimane per misurare la vera forza della Fiorentina". E' questa la lettura che dà stamattina La Repubblica, edizione Firenze, sul prossimo cammino dei viola. Da qui al termine di settembre è previsto un poker di partite complicate, di cui tre in trasferta (IL CALENDARIO VIOLA). Si comincia sabato sera con la sfida di Bergamo con l'Atalanta, poi la settimana successiva l'appuntamento sul campo del Genoa.