Fiorentina: la vittoria in trasferta è un vero tabù nel 2021

L'impietosa statistica delle gare in trasferta nell'anno solare per la Fiorentina, chiamata ad invertire la tendenza già con l'Atalanta

Nel corso dell’anno solare 2021 uno dei talloni d’Achille dei viola è stato sicuramente il rendimento esterno. Su 11 gare disputate lontano da Firenze, si contano solo due successi (Benevento e Verona), 5 pareggi e 6 sconfitte. Ben 24 i gol subiti, a fronte di 14 realizzati. A Bergamo la Fiorentina cercherà la prima vittoria esterna in campionato che le manca dal 20 aprile scorso (Verona-Fiorentina 1-2). Da quel successo del “Bentegodi” i viola in trasferta hanno conseguito 3 pareggi (Bologna, Cagliari e Crotone) e una sconfitta, all’Olimpico contro la Roma, alla 1°giornata. Un successo in trasferta con una big manca da oltre 8 mesi: da Juventus-Fiorentina 0-3 del 22 dicembre scorso. Prima di quella storica vittoria allo “Stadium” i viola potevano vantare gli importanti successi esterni contro il Napoli (18 gennaio 2020) e Milan (29 settembre 2019): le poche affermazioni rilevanti dei viola lontano da Firenze, nella gestione Commisso.