La Fiorentina si porta dietro l’entusiasmo: 6.000 tifosi viola in tre giorni

Oltre 2.000 a San Siro contro l’Inter, altri 3.500 (e forse più) mercoledì prossimo a Cremona: più di 5.000 tifosi che nel giro di tre giorni sono pronti a sobbarcarsi costi e chilometri pur di spingere la Fiorentina in campionato e in coppa

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui tifosi della Fiorentina che, come sempre, fanno sentire la loro vicinanza alla squadra anche lontano dal Franchi. In giorni importanti, mentre lo stadio è sempre di più un punto interrogativo, i tifosi viola rispondono con dei numeri impressionanti. Delle 9 partite in programma nel mese di aprile saranno ben 4 quelle lontano dal Franchi (Inter, Cremonese, Lech Poznan e Monza) e già per le prime due, i numeri raccontano di un vero e proprio esodo verso il nord Italia. Oltre 2.000 a San Siro contro l’Inter, altri 3.500 (e forse più) mercoledì prossimo a Cremona: più di 5.000 tifosi che nel giro di tre giorni sono pronti a sobbarcarsi costi e chilometri pur di spingere la Fiorentina in campionato e in coppa. Numeri che raccontano di un entusiasmo rifiorito dopo sette vittorie consecutive, e pure di un rapporto che la squadra di Italiano ha saputo ricostruire con i propri sostenitori.